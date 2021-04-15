Самой большой проблемой нашего государства украинцы называют войну с Россией. Кроме того, значительное количество населения волнуется о пандемии и безработице.

Результаты недавнего опроса показали, что количество тех, кто называет коронавирус государственной проблемой, увеличилось вдвое.

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Проблемы государственного уровня

Ключевыми проблемами страны респонденты считают

военный конфликт на Востоке Украины (47%),

отсутствие работы, безработица (37%)

эпидемия коронавируса (35%).

Другие важные проблемы

27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий,

21% – взяточничество и коррупцию во власти,

19% – некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги,

16% – невозможность получить качественное медицинское обслуживание.

По сравнению с июлем 2020 года вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны.

Касательно войны на Донбассе, то здесь результаты несколько изменились в другую сторону: в июле самой важной проблемой ее называли 51% опрошенных.

Меньше всего украинцы жалуются на недостаток свободы и демократии и невозможность получить качественное образование.



Наиболее важные проблемы для украинцев / Скриншот

Личные проблемы украинцев

На личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%).

Личные проблемы украинцев:

эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%,

военный конфликт на востоке Украины – 24%,

повышение цен на основные товары и услуги – 23%,

отсутствие работы, безработица – 23%,

невозможность получить качественное медицинское обслуживание – 16%,

взяточничество и коррупцию во власти – 14%,

некомпетентность власти – 13%.

С июля 2020 года значительно возросло количество тех, кто считают личными проблемами повышение тарифов и эпидемию коронавируса.

Что известно об опросе? Его провели 24 – 28 марта, опросив 2 тысячи респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: личное интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.