Война, безработица и COVID: какие проблемы сейчас больше всего беспокоят украинцев
Самой большой проблемой нашего государства украинцы называют войну с Россией. Кроме того, значительное количество населения волнуется о пандемии и безработице.
Источник:"Рейтинг"
Результаты недавнего опроса показали, что количество тех, кто называет коронавирус государственной проблемой, увеличилось вдвое.
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Проблемы государственного уровня
Ключевыми проблемами страны респонденты считают
- военный конфликт на Востоке Украины (47%),
- отсутствие работы, безработица (37%)
- эпидемия коронавируса (35%).
Другие важные проблемы
- 27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий,
- 21% – взяточничество и коррупцию во власти,
- 19% – некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги,
- 16% – невозможность получить качественное медицинское обслуживание.
По сравнению с июлем 2020 года вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны.
Касательно войны на Донбассе, то здесь результаты несколько изменились в другую сторону: в июле самой важной проблемой ее называли 51% опрошенных.
Меньше всего украинцы жалуются на недостаток свободы и демократии и невозможность получить качественное образование.
Наиболее важные проблемы для украинцев / Скриншот
Личные проблемы украинцев
На личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%).
Личные проблемы украинцев:
- эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%,
- военный конфликт на востоке Украины – 24%,
- повышение цен на основные товары и услуги – 23%,
- отсутствие работы, безработица – 23%,
- невозможность получить качественное медицинское обслуживание – 16%,
- взяточничество и коррупцию во власти – 14%,
- некомпетентность власти – 13%.
С июля 2020 года значительно возросло количество тех, кто считают личными проблемами повышение тарифов и эпидемию коронавируса.
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