Президент Владимир Зеленский во время поездки на передовую прокомментировал обострение на Донбассе. По его словам, власть находится вместе с людьми-героями, а не прячется.

Президент заявил, что политики должны ездить на фронт, чтобы поддержать украинских военных. Также Зеленский отметил, что когда оккупанты будут стрелять, армия будет отвечать.

Кстати Мы помним каждого защитника, который погиб за Украину, – Зеленский на передовой

Бойцам важно понимание, что их поддерживает власть и не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно люди – герои,

– отметил Зеленский.

Что говорит Зеленский об обострении на Донбассе

Глава государства признал, что есть обострение на Донбассе. По его словам, все командиры видят, что в солдат ВСУ целятся снайперы.

Зеленский рассказал, что проехал по всем "горячим" точкам, где в последнее время было больше всего нарушений пророссийских боевиков.

Поездка Зеленского на Донбасс: коротко

Президент прибыл с рабочей поездкой на Донбасс 8 апреля. Цель визита – поддержать дух бойцов.

Он приехал на передовую и вручил украинским военным награды. Кроме того, президент отреагировал на гибель военного Дениса Юшко.