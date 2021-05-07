Президент Владимир Зеленский 7 мая подписал Указ № 187/2021 "Вопросы Центра противодействия дезинформации". Документом он утвердил положение о ЦПД.

Что предусматривает документ

Предельная численность работников центра составляет 52 человека. Зеленский обязал правительство в течение 2 недель определить условия оплаты их труда.

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ЦПД подчинен Совету национальной безопасности и обороны. Общее направление и координацию его деятельности будет осуществлять секретарь СНБО – Алексей Данилов.

Руководителя Центра будет назначать и увольнять с должности Президент Украины по представлению СНБО.

ЦПД обеспечивает противодействие угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявляет и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также должен предотвращать попытки манипулирования общественным мнением,

– говорится в сообщении.

Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.

Чем еще будет заниматься Центр противодействия дезинформации

Выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины;

прогнозировать последствия такой угрозы для национальных интересов;

обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины;

будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния ее реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации;

Заметим, ЦПД может требовать от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов статистические данные, информацию, справочные материалы и другое.