Зеленский приветствовал возможность производства швейцарских поездов и трамваев в Украине
Укрзализныця и швейцарская компания Stadler CIS 7 мая подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение.
Источник:Офис Президента
И отметил, что Украина всячески заинтересована в таком сотрудничестве. Об этом он заявил во время встречи с председателем правления Stadler CIS AG Петером Христофом Шпулером и генеральным директором компании Александром Люфтом.
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Зеленский приветствовал сотрудничество Укрзализныци с компанией Stadler
Владимир Зеленский приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Укрзализныцей и компанией Stadler. По его словам, Украина всячески поддерживает такие инвестиции в нашу страну.
Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину президента Швейцарской Конфедерации,
– отметил глава государства.
Офис Президента сообщил, что сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев.
Следующими шагами будет:
- трансфер технологий;
- обучение работников для обеспечения качества продукции, которая бы соответствовала стандартам компании.
Этот завод будет ориентироваться на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, а также на экспорт продукции в другие государства.
Кроме этого, сотрудничество со швейцарской компанией будет способствовать реализации проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.
Локализация производства швейцарских поездов в Украине: главное
- Укрзализныця и швейцарская компания Stadler CIS AG 7 мая 2021 года заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава.
- Переговоры прошли при участии представителей Офиса Президента, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры Украины.
- Согласно меморандуму, обе стороны будут прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и для привлечения финансирования.
- По словам исполняющего обязанности главы Укрзализныци Ивана Юрика, это поможет привлекать дополнительные деньги в экономику и развитие тяжелой промышленности Украины.
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