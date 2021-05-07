Укрзализныця и швейцарская компания Stadler CIS 7 мая подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение.

И отметил, что Украина всячески заинтересована в таком сотрудничестве. Об этом он заявил во время встречи с председателем правления Stadler CIS AG Петером Христофом Шпулером и генеральным директором компании Александром Люфтом.

К теме Украина договорилась о локализации производства швейцарских поездов

Зеленский приветствовал сотрудничество Укрзализныци с компанией Stadler

Владимир Зеленский приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Укрзализныцей и компанией Stadler. По его словам, Украина всячески поддерживает такие инвестиции в нашу страну.

Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину президента Швейцарской Конфедерации,

– отметил глава государства.

Офис Президента сообщил, что сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев.

Следующими шагами будет:

трансфер технологий;

обучение работников для обеспечения качества продукции, которая бы соответствовала стандартам компании.

Этот завод будет ориентироваться на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, а также на экспорт продукции в другие государства.

Кроме этого, сотрудничество со швейцарской компанией будет способствовать реализации проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.

Локализация производства швейцарских поездов в Украине: главное