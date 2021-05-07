Зеленський привітав можливість виробництва швейцарських поїздів і трамваїв в Україні
Укрзалізниця та швейцарська компанія Stadler CIS 7 травня підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво. Президент Володимир Зеленський привітав це рішення.
Джерело:Офіс Президента
І відзначив, що Україна всіляко зацікавлена в такій співпраці. Про це він заявив під час зустрічі з головою правління Stadler CIS AG Петером Хрістофом Шпулером та генеральним директором компанії Александром Люфтом.
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Зеленський привітав співпрацю Укрзалізниці з компанією Stadler
Володимир Зеленський привітав підписання Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво між Укрзалізницею та компанією Stadler. За його словами, Україна всіляко підтримує такі інвестиції в нашу країну.
Україна зацікавлена у подібній співпраці, і ми обговорювали такі можливості під час офіційного візиту до України президента Швейцарської Конфедерації,
– відзначив глава держави.
Офіс Президента повідомив, що наразі Stadler шукатиме майданчик для будівництва заводу з виробництва рухомого складу приміських потягів і міських трамваїв.
Наступними кроками буде:
- трансфер технологій;
- навчання працівників для забезпечення якості продукції, яка б відповідала стандартам компанії.
Цей завод орієнтуватиметься на внутрішнього українського споживача й участь у тендерах, а також на експорт продукції до інших держав.
Крім цього, співпраця зі швейцарською компанією сприятиме реалізації проєкту якісного приміського залізничного сполучення City Express, перший етап якого має бути втілений у Києві, Дніпрі й Харкові.
Локалізація виробництва швейцарських поїздів в Україні: головне
- Укрзалізниця та швейцарська компанія Stadler CIS AG 7 травня 2021 року уклали меморандум про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу.
- Перемовини пройшли за участю представників Офісу Президента, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства інфраструктури України.
- Згідно з меморандумом, обидві сторони докладатимуть зусиль для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та для залучення фінансування.
- За словами виконувача обов'язків голови Укрзалізниці Івана Юрика, це допоможе залучати додаткові гроші в економіку та розвиток важкої промисловості України.
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