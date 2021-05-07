Укрзалізниця та швейцарська компанія Stadler CIS 7 травня підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво. Президент Володимир Зеленський привітав це рішення.

І відзначив, що Україна всіляко зацікавлена в такій співпраці. Про це він заявив під час зустрічі з головою правління Stadler CIS AG Петером Хрістофом Шпулером та генеральним директором компанії Александром Люфтом.

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Зеленський привітав співпрацю Укрзалізниці з компанією Stadler

Володимир Зеленський привітав підписання Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво між Укрзалізницею та компанією Stadler. За його словами, Україна всіляко підтримує такі інвестиції в нашу країну.

Україна зацікавлена у подібній співпраці, і ми обговорювали такі можливості під час офіційного візиту до України президента Швейцарської Конфедерації,

– відзначив глава держави.

Офіс Президента повідомив, що наразі Stadler шукатиме майданчик для будівництва заводу з виробництва рухомого складу приміських потягів і міських трамваїв.

Наступними кроками буде:

трансфер технологій;

навчання працівників для забезпечення якості продукції, яка б відповідала стандартам компанії.

Цей завод орієнтуватиметься на внутрішнього українського споживача й участь у тендерах, а також на експорт продукції до інших держав.

Крім цього, співпраця зі швейцарською компанією сприятиме реалізації проєкту якісного приміського залізничного сполучення City Express, перший етап якого має бути втілений у Києві, Дніпрі й Харкові.

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