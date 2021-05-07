Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації
Президент Володимир Зеленський 7 травня підписав Указ № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації". Документом він затвердив положення про ЦПД.
Джерело:Офіс Президента
Що передбачає документ
Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Зеленський зобов'язав уряд впродовж 2 тижнів визначити умови оплати їх праці.
Читайте також Зеленський привітав можливість виробництва швейцарських поїздів і трамваїв в Україні
ЦПД підпорядкований Раді національної безпеки і оборони. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснюватиме секретар РНБО – Олексій Данілов.
Керівника Центру призначатиме та звільнятиме з посади Президент України за поданням РНБО.
ЦПД забезпечує протидію загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою,
– мовиться у повідомленні.
Центр повинен проводити аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі.
Чим ще займатиметься Центр протидії дезінформації
- Виявлятиме та вивчатиме поточні й прогнозовані загрози інформаційній безпеці України;
- прогнозуватиме наслідки такої загрози для національних інтересів;
- забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки України;
- братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки, здійсненні аналізу стану її реалізації, зокрема з питань протидії дезінформації;
Зауважимо, ЦПД може вимагати від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів тощо статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали та інше.
Поділитися новиною