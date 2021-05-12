Вице-премьер по реинтеграции Стефанишина ответила, когда Украина может вступить в НАТО
Украина активно вступила в процесс евроатлантической интеграции. Он уже происходит и "его не остановить".
Источник:24 канал
Да, наше государство может вступить в НАТО уже в ближайшие годы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из телеканалов.
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Однако, как добавила она, этот процесс достаточно длительный. Впрочем, это уже подтвердили и генеральный секретарь НАТО, и международные коллеги. Как отметила вице-премьер-министр, только сейчас Украина начинает дискурс о получении Плана действий по членству в Альянсе.
Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть,
– подчеркнула она.
И добавила, что именно поэтому важно, что сейчас начинаются политические переговоры и Украина начала эту дискуссию.
Вступление Украины в НАТО: главное
- Украина подала заявку на членство в Альянсе еще в 2008 году. Только в июне 2020 года государство стало партнером НАТО.
- В США призвали Украину провести основательные реформы, чтобы приблизиться к членству в организации.
- Украина должна получить План действий по членству в НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина вряд ли получит его на саммите в июне 2021 года.
- Владимир Зеленский в 2021 году утвердил "Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год".
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