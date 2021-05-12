Украина активно вступила в процесс евроатлантической интеграции. Он уже происходит и "его не остановить".

Да, наше государство может вступить в НАТО уже в ближайшие годы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из телеканалов.

К теме Украина лидирует по выполнению задач среди претендентов в НАТО, – Хомчак

Однако, как добавила она, этот процесс достаточно длительный. Впрочем, это уже подтвердили и генеральный секретарь НАТО, и международные коллеги. Как отметила вице-премьер-министр, только сейчас Украина начинает дискурс о получении Плана действий по членству в Альянсе.

Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть,

– подчеркнула она.

И добавила, что именно поэтому важно, что сейчас начинаются политические переговоры и Украина начала эту дискуссию.

Вступление Украины в НАТО: главное