Віцепрем'єрка з реінтеграції Стефанішина відповіла, коли Україна може вступити в НАТО
Україна активно вступила в процес євроатлантичної інтеграції. Він вже відбувається і "його не зупинити".
Джерело:24 канал
Так, наша держава може вступити до НАТО вже найближчими роками. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі одного з телеканалів.
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Однак, як додала вона, цей процес досить тривалий. Втім, це вже підтвердили і генсекретар НАТО, і міжнародні колеги. Як наголосила віцепрем'єр-міністерка, тільки зараз Україна починає дискурс щодо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
Політичне рішення буде ухвалено. Я впевнена, що найближчими роками, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є,
– наголосила вона.
І додала, що саме тому важливо, що ми зараз починаються політичні переговори й Україна почала цю дискусію.
Вступ України в НАТО: головне
- Україна подала заявку на членство в Альянсі ще у 2008 році. Лише в червні 2020 року держава стала партнером НАТО.
- У США закликали Україну провести ґрунтовні реформи, що наблизитись до членства в організації.
- Україна повинна отримати План дій щодо членства в НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна навряд отримає його на саміті у червні 2021 року.
- Володимир Зеленський у 2021 році затвердив "Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік".
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