Якщо це станеться, то всі держави Альянсу повинні вступити в конфлікт. Водночас Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не застосовувати відповідний пункт.

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Зеленський: Україна може мати план "б"

За його словами, такі дії обговорили б, адже Україна не хоче війни. Він зауважив, що залишається питання, як вийти зі складної ситуації – вступу України в НАТО.

Я можу відповісти на це запитання для вас. Україна може мати план "б",

– наголосив Зеленський.

Такий план, як розповів очільник держави, полягає в тому, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки могли б гарантувати безпеку України. Зокрема після того, як наша держава поверне свої окуповані території і відновить цілісність та суверенітет.

На думку президента України, після таких дій в держави не повинно бути невизначених домовленостей, які легко можна порушити. Зокрема так, як це було з Будапештським меморандумом.

Нагадаємо! Раніше Зеленський назвав зрадою гарантів щодо України невиконання Будапештського меморандуму. Мовиться про міжнародну угоду між Україною, США, Росією та Великою Британією, згідно з якою відповідні країни-підписанти не повинні застосовувати силу, зброю, економічний тиск на територіальну цілісність України.

"Повинні бути серйозні гравці – ЄС та США. Вони б забезпечили Україні майбутній особливий безпековий статус", – додав Зеленський.

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