Що цікаво, саме питання про Росію як сторону конфлікту озвучив саме представник держави-агресорки. Щоправда, посередники утрималися від прямої відповіді.

До слова Не надала Україні військової допомоги, – Зеленський розкритикував Німеччину

Ми з цим незгодні, адже Росія, очевидно, є стороною цього конфлікту,

– наголосив президент України.

Він зауважив, що цей момент є дуже показовим щодо нормандського формату й переговорів ТКГ в Мінську. Мовляв, нині триває такий етап, коли посередники навіть бояться називати Росію стороною конфлікту.

На думку Володимира Зеленського, те, що представник Німеччини не зміг прямо назвати Росію стороною війни з Україною, є очевидною проблемою.

"Я думаю, що це проблема. Тут немає місця дипломатії – війна триває вже 7 років. Уже на першій нормандській зустрічі я зрозумів, що ми рухаємося по колу, як коні в цирку", – заявив Зеленський.

Коротко про "вічно обурений" Захід: