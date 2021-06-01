Що цікаво, саме питання про Росію як сторону конфлікту озвучив саме представник держави-агресорки. Щоправда, посередники утрималися від прямої відповіді.
До слова Не надала Україні військової допомоги, – Зеленський розкритикував Німеччину
Ми з цим незгодні, адже Росія, очевидно, є стороною цього конфлікту,
– наголосив президент України.
Він зауважив, що цей момент є дуже показовим щодо нормандського формату й переговорів ТКГ в Мінську. Мовляв, нині триває такий етап, коли посередники навіть бояться називати Росію стороною конфлікту.
На думку Володимира Зеленського, те, що представник Німеччини не зміг прямо назвати Росію стороною війни з Україною, є очевидною проблемою.
"Я думаю, що це проблема. Тут немає місця дипломатії – війна триває вже 7 років. Уже на першій нормандській зустрічі я зрозумів, що ми рухаємося по колу, як коні в цирку", – заявив Зеленський.
Коротко про "вічно обурений" Захід:
- Країни з так званого демократичного Заходу вже неодноразово піддавалися критиці через свою позицію щодо війни в Україні. А часто – через її фактичну відсутність.
- Під час чергових загострень конфлікту, спровокованих Росією, Захід обмежується лише "різким засудженням" і "гострим обуренням", за що його й називають "завжди обуреним".
- Ба більше, через економічну зацікавленість у співпраці з агресором Європа часто боїться відкрито йому протистояти в питаннях, пов'язаних зокрема й з Україною.