Президент України в інтерв'ю німецькому виданню підкреслив що фактичне об'єдання двох держав інтегрує оборонне співробітництво й чинитиме серйозний тиск на нашу державу.

Цікаво Німеччина й Франція бояться називати Росію стороною конфлікту, – Зеленський

Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють один з одним. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск,

– заявив Володимир Зеленський.

Резюмуючи, він наголосив, що створення "справжньої союзної держави" Росії та Білорусі – це очевидна загроза для України.