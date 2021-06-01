Также оккупационные войска завозили боеприпасы российского производства. Доставляли они их через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории России.

Читайте также Эскалация возможна в любой момент до конца сентября, – Зеленский о нападении России

Россия продолжает усиливать боевые возможности на Донбассе

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса.

Кроме этого, под руководством военных инструкторов из России на Донбассе проводилась подготовка наемников для комплектования:

разведывательно-диверсионных групп;

снайперских подразделений;

саперных подразделений.

К тому же оккупанты осуществляли минирование территории, прилегающей к линии соприкосновения. Наемники использовали мины российского производства, запрещенные международными конвенциями.

В частности, говорится об образцах боеприпасов, у которых отсутствует функция самоликвидации. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения.

Ситуация на фронте: последние новости