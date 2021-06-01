Также оккупационные войска завозили боеприпасы российского производства. Доставляли они их через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории России.

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Россия продолжает усиливать боевые возможности на Донбассе

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса.

Кроме этого, под руководством военных инструкторов из России на Донбассе проводилась подготовка наемников для комплектования:

  • разведывательно-диверсионных групп;
  • снайперских подразделений;
  • саперных подразделений.

К тому же оккупанты осуществляли минирование территории, прилегающей к линии соприкосновения. Наемники использовали мины российского производства, запрещенные международными конвенциями.

В частности, говорится об образцах боеприпасов, у которых отсутствует функция самоликвидации. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения.

Ситуация на фронте: последние новости

  • Российские наемники продолжают обстреливать украинских военных. За 31 мая было зафиксировано 10 случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.
  • Враг совершил 8 обстрелов по позициям украинских защитников, одно дистанционное минирование и пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
  • Возле Авдеевки пророссийские боевики применили автоматические станковые гранатометы, неподалеку Майорского — ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • 18 мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники возле разных участков границы с Украиной.