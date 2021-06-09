Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что Украина должна быть готовой к атаке России.
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"Если Путин начнет новую фазу войны, то российская армия, вооруженная новейшим оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что имеем в распоряжении", – отметил Кулеба.
Это будет новая ужасная реальность, с которой нам придется столкнуться,
– добавил он.
Министр все же надеется, что нового нападения России на Украину не произойдет. Однако благодарен партнерам за поддержку. В частности, поблагодарил главу МИД Германии Хайко Мааса за то, что Германия помогает в политическом урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.
"Мы надеемся, что эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать территории политическим путем", – подытожил Кулеба.
Ситуация на Донбассе: коротко
- В пресс-службе ООС сообщали, что боевики почти каждый день атакуют обстрелами украинский военных. В конце мая количество провокаций увеличилось.
- Известно, что Россия в мае 2021 года завезла новые партии оружия на временно оккупированные территории.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что до конца сентября 2021 года России может осуществить наступление.