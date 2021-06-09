Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил, что Украина должна быть готовой к атаке России.

К теме Надо иметь свое, – Лукашенко хочет вооружить белорусов на случай войны

"Если Путин начнет новую фазу войны, то российская армия, вооруженная новейшим оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что имеем в распоряжении", – отметил Кулеба.

Это будет новая ужасная реальность, с которой нам придется столкнуться,

– добавил он.

Министр все же надеется, что нового нападения России на Украину не произойдет. Однако благодарен партнерам за поддержку. В частности, поблагодарил главу МИД Германии Хайко Мааса за то, что Германия помогает в политическом урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

"Мы надеемся, что эти усилия позволят нам остановить войну и деоккупировать территории политическим путем", – подытожил Кулеба.

Важно! Маас сообщил о том, что Германия не будет поставлять оружие Украине. Он объяснил, что это может "поставить крест" на эффективности нормандского формата.

Ситуация на Донбассе: коротко