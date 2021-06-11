Как "страны-гости" также приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и Южно-Африканская республика. Это будет первая очная встреча лидеров "Большой семерки" с начала пандемии. Об этом рассказала журналистка и ведущая 24 канала Татьяна Круговая.

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Саммит станет первым крупным международным мероприятием, в котором примет участие Джо Байден качестве президента США. 11 июня планировали говорить о восстановлении экономики после пандемии, 12 июня на повестке дня – геополитические вызовы, торговля и развитие. В воскресенье, 13 июня, будет идти речь о "безответственном и дестабилизационном поведении России и Китая", отметила ведущая.

"Как видим, болезненный для нас вопрос, а именно беспредел России, оставили на последний день встречи. Остается только надеяться, что в итоге лидеры мира не выскажут обеспокоенность, как это обычно и бывает. Но такая вероятность очень высока, потому что их собственные интересы для них превыше всего", – сказала Татьяна Круговая.

Почему Германия отстаивала "Северный поток-2"

Журналистка отметила, что компания Nord Stream 2 завершила прокладку первой нитки газопровода. В течение нескольких месяцев по ней могут пустить газ, об этом говорится в сообщении самой компании.

Теперь немцы смогут покупать газ дешевле. Именно поэтому Ангела Меркель так отстаивала "Северный поток". А мы, сами понимаете, от ситуации только проигрываем, но свой народ для нее ближе,

– заметила Круговая

Кроме того, немецкая верхушка, по мнению журналистки, не хочет рисковать из-за слишком конфликтного положения Украины, говорится об оккупации Крыма, Донбасса и российских войсках на границе. Татьяна Круговая предположила, что Германия хочет спокойного партнера, который будет поставлять стратегически важный товар, то есть газ.

"Немцы страхуются, потому и запускают "Северный поток 2". С вероятностью 99,9% газопровод заработает до конца этого (2021 – 24 канал) года. Единственное, что нас пока спасает это то, что контракт с Россией на транспортировку газа у нас подписан до 2024, то есть еще 3 года газ будут качать через украинскую ГТС ", – сказала ведущая.

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Собственные интересы США

Она добавила, что соответствующий контракт – хитрый, даже если Россия вдруг перестанет качать газ, Украина все равно получит деньги. Однако это будет лишь 3 года, по прогнозам экспертов, когда контракт закончится, максимум на что может рассчитывать Украина – это перекачка половины нынешнего объема российского газа, а именно 20 миллиардов кубометров, сказала Круговая.

По ее словам, и причина не только в "Северном потоке-2", Россия уже имеет "Голубой поток", "Турецкий поток" и активно строит их ответвления.

"И еще одно – о собственных интересах. Соединенные Штаты борются против "Северного потока-2" прежде всего в собственных интересах. Они ищут рынки сбыта для своего сланцевого газа. Безопасность Европы, которую они декларируют, здесь ни при чем. Все гораздо проще – only business", – отметила Татьяна Круговая.

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