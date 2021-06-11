Это, убеждена Меркель, вполне укладывается в намерение Евросоюза перейти на "зеленую" энергетику.

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Украину хотят видеть экспортером водорода

Недавно советник Меркель по вопросам внешней политики Ян Хеккер и советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан обсуждали конфликт по трубопроводу "Северный поток-2".

По информации издания, представители Германии выдвинули предложения относительно того, как можно разрядить ситуацию. Они хотят оказывать Украине более заметную помощь.

В частности, некоторое время были планы "превратить" Украину в экспортера водорода. Если Европа хочет достичь своих климатических целей, то ей срочно необходим водород как энергоноситель.

Как этого хотят достичь

Идея заключается в том, чтобы переоборудовать для этого имеющуюся сеть газопроводов. Но для этого нужны значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветроэнергетику, чтобы украинский водород можно было производить без ущерба для климата.

Для этого Украине нужна помощь.

Обратите внимание! По вопросу использования украинских трубопроводов Меркель и Байден могут пообщаться уже 13 июня на встрече G7 в Корнуолле (Великобритания). Также ожидается двусторонняя дискуссия лидеров обоих государств в рамках саммита по вопросу "Северного потока-2".