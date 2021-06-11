В Кремле строили газопровод для политического шантажа Европы и развязывания рук в войне против Украины. Об этом сообщил в видеоблоге "Теории заговора" Алексей Печий.
Подробнее читайте здесь В России упустили новый альянс сил: Путин не понимает, что задумал Байден
Печий: Путина могут приструнить
В то же время по словам журналиста, для России не все так хорошо, как она считает.
Но там для России спрятан сюрприз,
– отметил Печий.
Путина, как заметил журналист, можно приструнить:
- во-первых, между Германией и США уже есть переговоры о том, как компенсировать Украине финансовые потери в случае сокращения транзита газа через украинскую ГТС;
- во-вторых, в России могут применить третий европейский энергетический пакет, который заставит "играть Кремль по рыночным правилам", обрубив все надежды на монополию "Северного потока-2" в Европе.
Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео
Коротко о завершении строительства "Северного потока-2"
- Президент России Владимир Путин заявил, что в планах – завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до конца 2021 года.
- По информации министерства иностранных дел России, даже после этого транзит газа через Украину якобы продолжится.
- США и Германия обсуждают компенсации для Украины за достройку российского газопровода.