В Кремле строили газопровод для политического шантажа Европы и развязывания рук в войне против Украины. Об этом сообщил в видеоблоге "Теории заговора" Алексей Печий.

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Печий: Путина могут приструнить

В то же время по словам журналиста, для России не все так хорошо, как она считает.

Но там для России спрятан сюрприз,

– отметил Печий.

Путина, как заметил журналист, можно приструнить:

во-первых, между Германией и США уже есть переговоры о том, как компенсировать Украине финансовые потери в случае сокращения транзита газа через украинскую ГТС;

во-вторых, в России могут применить третий европейский энергетический пакет, который заставит "играть Кремль по рыночным правилам", обрубив все надежды на монополию "Северного потока-2" в Европе.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео

Коротко о завершении строительства "Северного потока-2"