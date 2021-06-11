Владимир Путин снова завел пластинку о НАТОвских ракетах, которые могут долетать из Харькова, или Днепра до Москвы за 5 – 7 минут. Хотя и понимает – это миф, да и Украина в НАТО окажется не скоро.

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Но истерика кремлевского правителя – это попытка еще сильнее разобщить Запад изнутри очередными завуалированными угрозами. Ведь в эти дни в Европе решается, каким будет миропорядок в ближайшие годы. А он сильно трансформируется и место России отводится не самое завидное.

Россия празднует конец строительства "Северного потока-2"

За последние дни в Кремле, наверное, успели откупорить не одну бутылку шампанского, празднуя подвижки в строительстве "Северного потока-2". Там никак не могут нарадоваться, ведь, как им кажется, они смогли обхитрить Вашингтон, с помощью газпромовских рублей влитых в немецкий политикум.

Да, сегодня уже стоит признать – Германия не просто намерена запустить газ по российской трубе, но и наплевать на интересы и безопасность Украины.



Россия уже празднует конец строительства "Северного потока-2" / Фото Nord Stream 2

И здесь можно клеймить американского президента Джо Байдена, который отказался от санкций против немецкой компании-оператора российской трубы и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Но я бы это делать не спешил. Как объяснил сам Байден, это было сделано, чтобы не подорвать отношения с Европой.

Если смотреть на ситуацию глазами администрации американского президента, то шаг оправдан, ведь в эти дни проходит европейское турне Байдена, и сорвать его столкновением с принципиальной позицией Меркель, ему не хотелось.

Ведь, не секрет, что Байден хочет триумфально вернуть Америку в процесс решения глобальных вопросов, после эпохи аморфности Трампа. Байден уже очертил образ врага, с которым и будет вести борьбу коллективный Запад в ближайшие годы.

Какая стратегия Байдена

В эти дни проходит целый ряд американо-европейских саммитов – G7, НАТО, ЕС и США и завершит это всё встреча Байдена и Путина – 16 июня в Женеве. Покидая Вашингтон, Байден заявил, что использует все площадки, чтобы дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты готовы действовать решительно.

И Байден пытается обойти несговорчивость Германии и Франции в этом вопросе, попросту задавив их голос поддержкой других стран и уступками типа "Северного потока-2".

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Сюрпризы для Путина – козыри для Байдена

И на этих саммитах Путина ждет целый ряд сюрпризов, которые могут стать козырями в рукаве Байдена во время переговоров в Женеве. ЕС и США 15 июня планируют запустить единый механизм политики в отношении России. И похоже Германии и Франции придется считаться с позицией остальных 25 стран ЕС и еще трех членов НАТО не входящих в ЕС.

По сути, сегодня только Германия и Франция настроены вразрез позиции США. И формально, они идеологически не хотят участвовать в создании единого фронта против России и Китая.

Чем это подкреплено? Ангела Меркель в конце 2020 года настаивала на подписании инвестиционной сделки с Пекином, таким образом наоборот укрепив связь между ЕС и Китаем.



Меркель дала понять, що немцы не откажутся от "Северного потока-2" / Фото пресслужбы президента России

Она же дала понять, что немцы не откажутся от российского "Северного потока-2", не смотря ни на какие доводы Вашингтона. Последнее сильно подрывает единство НАТО, но на эту жертву США пошли.

Что касается Эмануэля Макрона, то он в феврале 2021 года предостерег ЕС от идеи общего фронта с США против Китая, мол, это, цитирую: "сценарий максимальной конфликтности". Более того, тогда же Макрон просто шокировал многих заявлением о том, что Европе вообще следовало бы установить "стратегическую автономию", то есть образовать дистанцию между ЕС и США.

На кого президент США делает ставку

Тогда возникает вопрос – а с кем же Байден решил в Европе строить единый фронт против России и Китая, если главные игроки ЕС против? И вот здесь, как мне кажется и вскрывается главный секрет американской дипломатии.

Байден решил сделать ставку на других игроков, которые не находятся в ЕС, но к их голосам прислушиваются – это Великобритания и Турция.

Но в то же время, он попытается, насколько это возможно, создать для Германии и Франции условия, в которых обе страны не потеряют лицо, но и не будут мешать в этом противостоянии.

Первое, что сделал Байден прилетев в Европу – подписал новую Атлантическую хартию по защите демократии. Да, это обновление того самого документа, который был подписан в 1941 году между тогдашними премьером Англии Черчиллем и президентом США Рузвельтом. Это обновление того самого соглашения, которое сформировало новый на тот момент миропорядок и привело к созданию ООН и НАТО.

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Следовательно можно ожидать, что нынешний состав НАТО эту обновленную хартию поддержит. И далеко не секрет, кто же станет в этой обновленной системе координат новым врагом – Россия и Китай.



Байден делает ставку на Турцию и Великобританию / Фото AFP

В документе речь идет о борьбе с современными угрозами со стороны автократов, как военных так и экономических. И Россия в этот раз не просто оказывается за скобками, она становится объектом борьбы.

Кроме Великобритании, как я уже сказал, Байден делает ставку и на Турцию. Встреча Байдена и Эрдогана в кулуарах саммита НАТО может дать обеим странам новый старт, если они достигнут консенсуса по некоторым из наиболее острых проблем.

Напомним! Кризис между Вашингтоном и Анкарой начался после того, как Турция купила российские системы ПВО С-400.

И вот с одной стороны, Эрдоган не может от них отказаться совсем, ведь это и репутационные и финансовые потери. Но с другой, Эрдогану нужно срочно наладить отношения с Вашингтоном, ведь экономика его страны не в самом лучшем положении.

В конце мая турецкие лиры пробили 10-летний рекорд по обесцениванию. Потому новые санкции и раздор с США Турции сегодня точно не нужен. Потому можно предполагать, что по середине оба президента таки сойдутся.



США приобщит новых игроков в союз / Фото Associated Press

Выходит если Великобритания и Турция публично поддержат программу общего фронта США, то склонить к ней остальных игроков ЕС будет не сложно. А Германии и Франции придется пойти на уступки, чтобы не потерять лицо. Тем более преференции они уже получили.

Выиграет ли Украина от союза

Выиграет ли Украина от усиления этих союзов США с Великобританией и Турцией? Несомненно да, ведь в последние годы именно с этими странами Украина налаживает экономическое и военное сотрудничество.

Что касается "Северного потока-2", то, как мне кажется, его запустят. Это негласное условие Германии в обмен на ситуативный союз с США. Но здесь для России припрятан сюрприз.

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В Кремле ведь строили "Поток" для политического шантажа Европы и развязывания рук в войне против Украины. Ведь все мы понимаем, что если Путин остановит транзит российского газа через украинскую ГТС, то мало что остановит потом его в настоящей войне. К тому же это огромный экономический удар по Украине.

Путин могут приструнить

Но и здесь Путина могут приструнить:

во-первых, между Германией и США уже ведуться переговоры о том как компенсировать Украине финансовые потери в случае сокращения транзита газа через украинскую ГТС;

во-вторых, к России могут применить третий европейский энергетический пакет, который заставит играть Кремль по рыночным правилам, обрубив все надежды на монополию "Северного потока-2" в Европе.

Потому, как мне кажется, в Кремле и звучат абсурдные заявления о ракетах НАТО в Украине. Конечно, описанный мною план может трансформироваться, но ситуация такова, что Путин понимает – Байден что-то задумал, но что именно – до конца не осознает.