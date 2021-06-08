Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний Комитета по ассигнованиям Сената. По мнению Блинкена, остановить сооружение трубопровода – почти невозможно, ведь он практически завершен.

Стоит прочитать Республиканцы призвали Байдена встретиться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Вашингтон ищет наиболее эффективные действия

Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы,

– сказал Блинкен.

Ранее Блинкен уже заявлял, что Вашингтон проводит переговоры с Берлином о возможных компенсациях Киеву после запуска проекта.

Блинкен объяснил решение по санкциям

Также госсекретарь отметил, что США не ввели санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и учитывая нацбезопасность. Однако не исключено, что это решение могут пересмотреть.

К теме Цель Москвы – не газ, а Киев, – Фейгин о сценариях "Северного потока-2"

Путин заявил о завершении первой нитки

Отметим, что президент России Владимир Путин сообщил, что первую нитку газопровода уже достроили. Однако этого не подтвердила Еврокомиссия. В целом проект планируют завершить уже к концу 2021 года.

Важно! Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в случае запуска "Северного потока-2" Украина будет терять из-за убытков в транзите газа ежегодно 1,5 миллиарда долларов.