Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов сообщил во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
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Мы выпустили решение об исключении из санкций для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора в связи с вопросом национальной безопасности. Это решение может быть пересмотрено,
– сказал он.
В то же время Энтони Блинкен отметил, что завершение строительства трубопровода – "свершившийся факт" и добавил, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.
Санкции США против "Северного потока-2": коротко
- Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.
- Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они вроде бы разрушают отношения с Европой.
- Впрочем, США таки выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".
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