Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов сообщил во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

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Мы выпустили решение об исключении из санкций для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора в связи с вопросом национальной безопасности. Это решение может быть пересмотрено,

– сказал он.

В то же время Энтони Блинкен отметил, что завершение строительства трубопровода – "свершившийся факт" и добавил, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.

Обратите внимание! Россия строит свой газопровод в обход Украины в Европу с 2015 года. Министр финансов Сергей Марченко заявил, если "Северный поток-2" достроят, то наше государство ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.

Санкции США против "Северного потока-2": коротко

Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.

Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они вроде бы разрушают отношения с Европой.

Впрочем, США таки выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

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