В письме-обращении к главе Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкену республиканцы настаивают на том, что "жесткие и однозначные публичные заявления нужно сочетать с жесткими и однозначными действиями".

Читайте также У России на руках флэш-рояль, частично поддерживаемый Европой, – Зеленский о "Северном потоке-2"

Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига – 24 канал), является очень проблематичным,

– говорится в документе.

Члены Конгресса подчеркнули: утверждение, что санкции против трубопровода негативно повлияли бы на отношения с Германией, полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, в частности Украины.

Именно эти союзники и партнеры имеют наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, которые связаны с "Северным потоком-2". Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (по санкциям – 24 канал) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом,

– отметили законодатели.

Кроме этого, республиканцы уверены: "чем дольше администрация Джо Байдена будет медлить, тем больше будет усиливать злонамеренное влияние Путина по всей Европе".

Обратите внимание! Россия строит свой газопровод в обход Украины в Европу с 2015 года. Министр финансов Сергей Марченко заявил, если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.

Санкции США против "Северного потока-2": коротко

Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.

Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они якобы разрушают отношения с Европой.

Впрочем, США все же выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

К теме Меркель отправляет делегацию в США через "Северный поток-2"