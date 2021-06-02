У листі-зверненні до глави держдепу Сполучених Штатів Ентоні Блінкена республіканці наполягають на тому, що "жорсткі й однозначні публічні заяви потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями".

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Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга – 24 канал), є дуже проблематичним,

– йдеться у документі.

Члени Конгресу наголосили: твердження, що санкції проти трубопроводу негативно вплинули б на відносини з Німеччиною, повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, які пов'язані з "Північним потоком-2". Ми вимагаємо, щоб ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій – 24 канал) та застосували обов'язкові повноваження, прийняті Конгресом,

– зазначили законодавці.

Окрім цього, республіканці впевнені, "що довше адміністрація Джо Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі".

Зверніть увагу! Росія будує свій газопровід в обхід України до Європи з 2015 року. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів.

Санкції США проти "Північного потоку-2": коротко

Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.

Джо Байден вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.

Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

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