У листі-зверненні до глави держдепу Сполучених Штатів Ентоні Блінкена республіканці наполягають на тому, що "жорсткі й однозначні публічні заяви потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями".
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Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга – 24 канал), є дуже проблематичним,
– йдеться у документі.
Члени Конгресу наголосили: твердження, що санкції проти трубопроводу негативно вплинули б на відносини з Німеччиною, повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема України.
Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, які пов'язані з "Північним потоком-2". Ми вимагаємо, щоб ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій – 24 канал) та застосували обов'язкові повноваження, прийняті Конгресом,
– зазначили законодавці.
Окрім цього, республіканці впевнені, "що довше адміністрація Джо Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі".
Санкції США проти "Північного потоку-2": коротко
- Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.
- Джо Байден вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.
- Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".
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