Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Главам держави провів аналогію між "Північним потоком-2" та анексією Криму.

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Росія хоче мати, чим торгуватись

Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на Сході України, тоді потрошку "забувається" питання Криму. Навіть у нормандському форматі я порушував це питання, і всі сторони говорили, що Крим не є аджендою цих перемовин,

– пояснив Зеленський.

Президент зауважив, що аби знову підіймати цю тему і була створена Кримська платформа. Наразі в Росії інша мета для якої підняли ставки – аби торгуватись щодо Донбасу та залишити за Росією контроль над місцевими виборами.

"Північний потік-2" – це козирна ставка

"Північний потік – 2" на сьогодні – це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа. Якщо вони добудують "Північний потік – 2" – це загроза для енергетичної безпеки України і Європи,

– наголосив президент.

Глава держави зауважив, що контракт з Росією був на 5 років, 2 з яких вже пройшли. Отож після запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" контракт точно не продовжать. Щодо того, чи ситуація з проєктом не посилить ескалацію, то Зеленський відповів: Росія почала війну у 2014 році, а тоді Україна не була в НАТО і мала прекрасні відносини з Москвою.

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Необхідно захистити енергетичну безпеку України та Європи

Тому я згоден, що така ймовірність ескалації є, але мені здається, що це не є для Росії причиною починати чи продовжувати військові дії,

– додав глава держави.

Зеленський наголосив, що головне питання у тому, що всі мають захищати контракти та енергетичну безпеку України та Європи загалом.

Важливо! Раніше у МЗС Росії заявили, що транзит газу Україною не припинять навіть після запуску "Північного потоку-2". Проте це триватиме лише до завершення дії контрактів.