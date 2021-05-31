Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що така ситуація не змінюється вже кілька місяців. Зокрема, Федеральний уряд країни робить усе можливе, щоб закінчити будівництво газопроводу, навіть попри застереження східноєвропейських партнерів та України.

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Що може бути після добудови газопроводу

За словами Мельника, якщо "Північний потік-2" таки добудують, то його прихильники матимуть важливий аргумент. Мовиться про те, що після закінчення цього процесу було б неправильного не використовувати газопровід.

Втім, на думку дипломата, навіть якщо будівництво "Північного потоку-2" завершать, то попереду буде не менш важливий етап – введення його в експлуатацію.

Станом на сьогодні, ми не можемо запевнити, якою буде ситуація через пів року, коли в Німеччині 26 вересня відбудуться вибори в Бундестаг, тому тут є певна гра на час,

– зазначив посол.

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Як зауважив Мельник, введення газопроводу в експлуатацію може статися вже тоді, коли в Німеччині буде новий парламент. Зважаючи на це, в України та інших держав, які виступають проти будівництва, є додаткові шанси.

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