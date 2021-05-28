Вона виступила проти будівництва трубопроводу та закликала вжити відповідних заходів. Також Дженніфер Гренхолм негативно ставиться до рішення Білого дому не вводити санкції щодо "Північного потоку-2".
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За словами міністерки, не можна допустити завершення будівництва трубопроводу.
Одна з причин, через яку я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним – по ньому транспортується найбрудніша форма природного газу на Землі,
– запевнила Гренхолм.
Також вона додала, що потрібно було застосовувати усі дії проти трубопроводу ще заздалегіль. "Це хороший урок. Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", – підсумувала Гренхолм.
Санкції проти "Північного потоку-2": останні новини
- Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2".
- Джо Байден вважає такий захід вже контрпродуктивним, адже трубопровід побудований вже на 95%.
- 22 травня США включили в список санкцій російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".