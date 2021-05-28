Вона виступила проти будівництва трубопроводу та закликала вжити відповідних заходів. Також Дженніфер Гренхолм негативно ставиться до рішення Білого дому не вводити санкції щодо "Північного потоку-2".

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За словами міністерки, не можна допустити завершення будівництва трубопроводу.

Одна з причин, через яку я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним – по ньому транспортується найбрудніша форма природного газу на Землі,

– запевнила Гренхолм.

Також вона додала, що потрібно було застосовувати усі дії проти трубопроводу ще заздалегіль. "Це хороший урок. Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", – підсумувала Гренхолм.

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