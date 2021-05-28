Она выступила против строительства трубопровода и призвала принять соответствующие меры. Также Дженнифер Грэнхолм негативно относится к решению Белого дома не вводить санкции касательно "Северного потока-2".

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По словам министра, нельзя допустить завершения строительства трубопровода.

Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным – по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле,

– заверила Грэнхолм.

Также она добавила, что нужно было применять все действия против трубопровода еще заранее. "Это хороший урок. Мы должны были остановить его до того, как он будет построен", – подытожила Грэнхолм.

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