Она выступила против строительства трубопровода и призвала принять соответствующие меры. Также Дженнифер Грэнхолм негативно относится к решению Белого дома не вводить санкции касательно "Северного потока-2".
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По словам министра, нельзя допустить завершения строительства трубопровода.
Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным – по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле,
– заверила Грэнхолм.
Также она добавила, что нужно было применять все действия против трубопровода еще заранее. "Это хороший урок. Мы должны были остановить его до того, как он будет построен", – подытожила Грэнхолм.
Санкции против "Северного потока-2": последние новости
- Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2".
- Джо Байден считает такое мероприятие уже контрпродуктивным, ведь трубопровод построен уже на 95%.
- 22 мая США включили в список санкций российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".