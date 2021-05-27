Об этом заявила экс-заместитель главы "Нафтогаза" и бывший заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль. Она рассказала, что ситуация может развиваться несколькими путями.

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Россия может перекрыть вентиль Украине

Одним из путей ситуации с запуском российской газовой трубы является полная потеря транзита.

У нас действительно есть проблемная ситуация, особенно после того, как заработает "Северный поток-2",

– пояснила она.

Зеркаль отметила, что "так россияне уже сделали в их отношениях с Туркменистаном". Вентиль просто перекрыли, из-за этого поднялось давление и труба сорвалась.

Как восстановить трубу

По ее словам, нет никакой физической возможности уже возобновить поставки газа, и единственным путем остается использование "Северного потока-2" для поставок газа в Евросоюз.

При этом мы (Украина – 24 канал) остаемся незащищенными, потому что в случае такой экстренной ситуации наш предохранитель, который сейчас есть в соглашении о поставках газа в Европу, не будет действовать,

– подчеркнула экс-заместитель главы "Нафтогаза".

Она считает, что попытки украинских властей разобраться с россиянами в арбитражах могут затягиваться на годы. При этом нет гарантий, что Украина что-то получит от России.

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Украина может договориться с Россией

Как заверила Зеркаль, есть другой путь решения вопроса. Речь идет о возможной договоренности с Россией о том, что она будет пользоваться "Северным потоком-2" и ей не будут препятствовать в этом.

Экс-заместитель главы МИД подчеркнула, что Россия должна гарантировать Украине поставки газа по определенным ценам, которые будут называться "хаб минус".

Но никто из нас никогда не будет знать, за сколько этот газ действительно кому продается, и кто из этого получает выгоду. Таким образом, мы снова идем в объятия российской политики, связанной с газом как инструментом,

– подчеркнула она.

Зеркаль объяснила, что Украина сможет лишь догадываться о том, кто будет получать коррупционную ренту. По ее словам, единственный, кто решает кому, за сколько и на каких условиях продавать газ – это Владимир Путин.