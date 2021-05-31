Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что такая ситуация не меняется уже несколько месяцев. В частности, Федеральное правительство страны делает все возможное, чтобы закончить строительство газопровода, даже несмотря на предостережения восточноевропейских партнеров и Украины.
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Что может быть после достройки газопровода
По словам Мельника, если "Северный поток-2" все-таки достроят, то его сторонники будут иметь важный аргумент. Речь идет о том, что по окончании этого процесса было бы неправильного не использовать газопровод.
Впрочем, по мнению дипломата, даже если строительство "Северного потока-2" завершат, то впереди будет не менее важный этап – ввод его в эксплуатацию.
По состоянию на сегодня, мы не можем заверить, какой будет ситуация через полгода, когда в Германии 26 сентября состоятся выборы в Бундестаг, поэтому здесь есть определенная игра на время,
– отметил посол.
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Как отметил Мельник, ввод газопровода в эксплуатацию может произойти уже тогда, когда в Германии будет новый парламент. Учитывая это, у Украины и других государств, которые выступают против строительства, есть дополнительные шансы.
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"Северный поток-2": последние новости
- В США 20 мая заявили, что не будут вводить санкции в отношении компании-оператора "Северный поток-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Однако под санкции попали суда и юридические лица, привлеченные к его прокладыванию.
- По словам Джозефа Байдена, строительство газопровода уже почти завершено, поэтому США не готовы вводить санкции.
- Вместе с тем в Сенате США раскритиковали отказ от введения ограничений по газопроводу.
- В России заявили, что поставка российского газа через Украину сохранится и после запуска "Северного потока-2". Это продлится до завершения действия контрактов.
- Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что Белый дом обсуждает компенсации Украине из-за "Северного потока-2".