Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что такая ситуация не меняется уже несколько месяцев. В частности, Федеральное правительство страны делает все возможное, чтобы закончить строительство газопровода, даже несмотря на предостережения восточноевропейских партнеров и Украины.

Читайте также Самый грязный газ на Земле, – министр энергетики США о российском "Северном потоке-2"

Что может быть после достройки газопровода

По словам Мельника, если "Северный поток-2" все-таки достроят, то его сторонники будут иметь важный аргумент. Речь идет о том, что по окончании этого процесса было бы неправильного не использовать газопровод.

Впрочем, по мнению дипломата, даже если строительство "Северного потока-2" завершат, то впереди будет не менее важный этап – ввод его в эксплуатацию.

По состоянию на сегодня, мы не можем заверить, какой будет ситуация через полгода, когда в Германии 26 сентября состоятся выборы в Бундестаг, поэтому здесь есть определенная игра на время,

– отметил посол.

К теме Надо учитывать встречу Байдена и Путина, – Зеркаль о "Северном потоке-2"

Как отметил Мельник, ввод газопровода в эксплуатацию может произойти уже тогда, когда в Германии будет новый парламент. Учитывая это, у Украины и других государств, которые выступают против строительства, есть дополнительные шансы.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео