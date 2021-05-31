Наразі у Кремлі намагаються показати, що Росія і "Газпром" здатні на домовленості та виконують все, що підписали. Про це розповів експерт з енергетики Михайло Гончар.
До теми Транзит газу Україною збережеться і після запуску "Північного потоку-2", – МЗС Росії
Експерт пояснив, що "Газпром" ще приблизно у 2019 році заявляв про те, мовляв, він не має наміру переривати транзит газу через Україну.
"Це все те, що можна віднести до категорії маскувальних операцій. Зараз у Росії відчувають, що шалька терезів схилилась на бік звершення "Північного потоку-2", – сказав Михайло Гончар.
Він наголосив, що згідно з досвідом України, сподіватись на те, що "Газпром" у випадку, якщо вдасться добудувати "Північний потік-2" і ввести його в експлуатацію, буде дотримуватись подальшого виконання контракту – наївно.
"Будь-які договори з Росією, контракти з державними компаніями цієї країни вони варті, як правило, не більше паперу на якому вони підписані", – сказав Михайло Гончар.
Росія може "зістрибнути" з контракту
За словами Михайла Гончара, Росія піде шляхом створення так званої форс-мажорної ситуації, яка дозволить їм "зістрибнути". Вони відпрацювали подібну ситуацію у 2009 році, на прикладі Туркменського газу і постачань з Туркменістану через систему Середньої Азії, коли там "раптово" відбувся вибух на газопроводі – згодом "Газпром" "зістрибнув" із зобов'язань закуповувати 50 кубічних мільярдів газу щороку, додав експерт.
Те ж саме нескладно зробити у випадку з Україною і транзитним контрактом, який є між "Нафтогазом" та "Газпромом",
– пояснив Михайло Гончар.
Він зауважив, що якщо Росії вдасться добудувати "Північний потік-2", то вона не введе його швидко в експлуатацію. Експерт з енергетики роз'яснив, що у 2021 – 2022 роках Росія ще буде дотримуватись контрактних положень, а далі – за планом "зістрибнути".
Михайло Гончар роз'яснив заяву Росії щодо газу: дивіться відео
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Роботи щодо російського трубопроводу довго час блокували санкції Сполучених Штатів. Однак нещодавно США призупинили відповідні санкції проти "Північного потоку-2".
- Джо Байден вважає захід контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%.
- Окрім того, США включили в список санкцій російські компанії та судна, що пов'язані з трубопроводом.