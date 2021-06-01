Як пишуть ЗМІ, ця поїздка є символом покращення відносин між США та Німеччиною за президентства Джо Байдена. Делегація має зустрітися з помічником президента США Джейком Салліваном.

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Делегацію очолюватимуть радник канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хекер та її головний економічний радник Ларс-Хендрік Роллер. Вони поговорять із радником США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та торговим представником Кетрін Тай.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ опублікували розслідування, в якому заявили, що США за допомогою Данії прослуховували Ангелу Меркель й інших топ-політиків Євросоюзу.