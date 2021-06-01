Как пишут СМИ, эта поездка является символом улучшения отношений между США и Германией при президенте Джо Байдена. Делегация встретится с помощником президента США Джейком Салливаном.

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Кто поехал в США поговорить о "Северном потоке-2"

Делегацию будут возглавлять советник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хекер и ее главный экономический советник Ларс-Хендрик Роллер. Они поговорят с советником США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Обратите внимание! Западные СМИ опубликовали расследование, в котором заявили, что США с помощью Дании прослушивали Ангелу Меркель и других топ-политиков Евросоюза.

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