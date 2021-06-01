Министр обороны Дании Тиме Брансен в комментарии радиостанции отвергла все обвинения и заверила, что правительство государства осуждает такие действия.

К слову Это очень серьезно, – реакция Европы на прослушивание США и Данией Ангелы Меркель

Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо. Я уверена, что другие правительства с этим согласятся,

– заявила руководительница Минобороны Дании.

Коротко о скандале с прослушкой Меркель:

Журналисты датской телерадиокомпании DB, немецких телеканалов NDR и WDR и газеты Süddeutscher Zeitung провели совместное расследование, по итогам которого заявили о шпионажа за топ-политиками Европы. Среди них:

канцлер Германии Ангела Меркель ;

; тогда глава МИД, а ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ;

; лидер немецкой оппозиции Пеер Штайнбюрк;

другие топ-политики Европы, точное количество которых неизвестно.

Само прослушивания якобы организовало Агентство национальной безопасности (АНБ) США с помощью спецслужб Дании, которая, к слову, граничит с Германией.