Спецслужбы якобы "слушали" президента и бывшего главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и кандидата от социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка.
Важно Дания помогала США шпионить за Меркель и другими политиками ЕС, – СМИ
Для прослушивания оборудовали спецстанцию
По информации журналистов, для прослушивания Дания предоставила АНБ специальную станцию возле Копенгагена. Спецслужбы США якобы подключались к кабелям интернет-провайдеров.
Кроме немецких чиновников, АНБ вела слежку через эту станцию по датским МИД и Минфину. Однако в расследовании говорится, что правительство Дании, вероятнее всего, об этом знало с 2015 года.
Реакция Европы
Швеция и Норвегия
Шведское и норвежское правительства требуют от Дании объяснений касательно информации о сотрудничестве с АНБ. Министр обороны Швеции Петера Хультквиста просит полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и интересов.
Глава Минобороны Дании Трине Брамса подчеркнула, что вопросы разведки обсуждаются в профильном комитете парламента, а систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо.
Франция
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что слежка за европейскими чиновниками со стороны американских служб при поддержке Дании – серьезный инцидент.
Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой,
– подчеркнул Бон.