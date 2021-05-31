Спецслужби буцімто "слухали" президента і колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та кандидата від соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка.

Важливо Данія допомагала США шпигувати за Меркель й іншими політиками ЄС, – ЗМІ

Для прослуховування обладнали спецстанцію

За інформацією журналістів, для прослуховування Данія надала АНБ спеціальну станцію біля Копенгагена. Спецслужби США начебто підключались до кабелів інтернет-провайдерів.

Крім німецьких чиновників, АНБ вела стеження через цю станцію за данськими МЗС та Мінфіном. Однак у розслідуванні мовиться, що уряд Данії, найімовірніше, про це знав з 2015 року.

Реакція Європи

Швеція та Норвегія

Шведський та норвезький уряди вимагають від Данії пояснень щодо інформації про співпрацю з АНБ. Міністр оборони Швеції Петера Хультквіста просить повної інформації з питань, що стосуються шведських громадян, компаній та інтересів

Глава Міноборони Данії Тріне Брамса наголосила, що питання розвідки обговорюються в профільному комітеті парламенту, а систематичне прослуховування телефонних розмов з найближчими союзниками неприпустимо.

Франція

Держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон заявив, що стеження за європейськими чиновниками з боку американських служб при підтримці Данії – серйозний інцидент.

Це дуже серйозно. Ми повинні перевірити ці факти і засудити їх, якщо це виявиться правдою,

– наголосив Бон.

Зверніть увагу! Скандал з прослуховуванням телефону Меркель з боку США був у 2013 році. Тоді канцлерка вимагала пояснень від 44 президента США Барака Обами. Згодом навіть Німеччина й США домовилися не шпигувати один за одним.