Об этом говорится в результатах расследования журналистов датской телерадиокомпании DB (Danish Broadcasting), немецких телеканалов NDR и WDR и газеты Süddeutscher Zeitung. О них в эфире DB рассказали 30 мая.

К слову В Дании россиянина упекли в тюрьму за шпионаж

Шпионский скандал 2013 года между ЕС и США заиграл новыми красками

По данным расследователей, Дания предоставила АНБ доступ к станции прослушивания, расположенной у Копенгагена. И правительство Дании, вероятнее всего, об этом знало еще с 2015 года.

Журналисты взяли интервью у 9 источников, которые якобы имели доступ к секретной информации в разведке.

Они подтвердили, что АНБ получило доступ к сообщениям и телефонным разговорам ряда известных лиц Европы.

С помощью датской станции американцы шпионили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (в то время) Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками из Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции.

Напомним, громкий скандал по этому поводу разгорелся еще в октябре 2013 года .

А в ноябре Германия и США договорились не шпионить друг против друга.

О причастности к скандалу Дании же стало известно лишь теперь, в 2021.

На запросы журналистов ни АНБ, ни датские органы власти не ответили.

Иронический нюанс: за Данией тоже следили

С помощью датской станции прослушивания, как утверждают журналисты, спецслужбы США следили и за датскими же политиками.

В частности, за МИД, минфином Дании, также и за оборонными ведомствами.

Почему США использовали именно Данию

Как пояснил датский эксперт по работе спецслужб Томас Вегенер Фриис, через его страну проходит очень много интернет-трафика. А у Копенгагена, пишет DW, расположен важный интернет-узел для подводных кабелей.

Именно это, мол, и "сделало Данию просто непревзойденной для американских партнеров".