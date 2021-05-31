Об этом говорится в результатах расследования журналистов датской телерадиокомпании DB (Danish Broadcasting), немецких телеканалов NDR и WDR и газеты Süddeutscher Zeitung. О них в эфире DB рассказали 30 мая.
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Шпионский скандал 2013 года между ЕС и США заиграл новыми красками
По данным расследователей, Дания предоставила АНБ доступ к станции прослушивания, расположенной у Копенгагена. И правительство Дании, вероятнее всего, об этом знало еще с 2015 года.
- Журналисты взяли интервью у 9 источников, которые якобы имели доступ к секретной информации в разведке.
- Они подтвердили, что АНБ получило доступ к сообщениям и телефонным разговорам ряда известных лиц Европы.
С помощью датской станции американцы шпионили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (в то время) Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками из Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции.
- Напомним, громкий скандал по этому поводу разгорелся еще в октябре 2013 года.
- А в ноябре Германия и США договорились не шпионить друг против друга.
- О причастности к скандалу Дании же стало известно лишь теперь, в 2021.
На запросы журналистов ни АНБ, ни датские органы власти не ответили.
Иронический нюанс: за Данией тоже следили
С помощью датской станции прослушивания, как утверждают журналисты, спецслужбы США следили и за датскими же политиками.
- В частности, за МИД, минфином Дании, также и за оборонными ведомствами.
Почему США использовали именно Данию
Как пояснил датский эксперт по работе спецслужб Томас Вегенер Фриис, через его страну проходит очень много интернет-трафика. А у Копенгагена, пишет DW, расположен важный интернет-узел для подводных кабелей.
- Именно это, мол, и "сделало Данию просто непревзойденной для американских партнеров".
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