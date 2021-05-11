35-летний гражданин России и инженер-химик по профессии передавал информацию российской спецслужбе. Это происходило в Дании, а за свои "услуги" мужчина получал деньги.

Известно его имя – Алексей Никифоров. Суд в городе Ольборг приговорил его к 3 годам лишения свободы.

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В Дании россиянина осудили за шпионаж

Суд в Дании в городе Ольборг проходил в закрытом режиме, информации о ходе дела общественность получала мало. Но журналисты смогли узнать, что:

Суд 10 мая решил заключить в тюрьму гражданина России Алексея Никифорова на 3 года.

35-летнего мужчину признали виновным в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Он годами собирал информацию об энергетике Дании, о компании SerEnergy и DTU (Техническом университете).

Никифоров в Дании работал на престижной должности инженера-химика.

Но несмотря на это передавал собранную информацию российской спецслужбе за отдельную плату.

Помимо тюремного срока Никифорова приговорили к депортации с пожизненным запретом на въезд в Данию.

Осужденный, находящийся под стражей с июля 2020, виновным себя не признал. В Москве назвали судебный процесс, как пишет Moscow Times , "охотой на ведьм" и примером "антироссийской истерии".

Коротко о шпионских скандалах по вине Кремля 2021 года

Шпионские скандалы с участием россиян случаются регулярно. Вот и в 2021 исключения не произошло. В этом году публичными стали уже несколько громких дел. К примеру:

В марте в Болгарии задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Они передавали секретные данные в Россию через связи в российском посольстве.

31 марта правоохранители Италии задержали российского военного и его приспешника по делу о шпионаже. В тот же день Рим сообщил, что высылает двух российских дипломатов.