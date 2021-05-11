В Дании россиянина упекли в тюрьму за шпионаж
35-летний гражданин России и инженер-химик по профессии передавал информацию российской спецслужбе. Это происходило в Дании, а за свои "услуги" мужчина получал деньги.
Источник:TV2 NORD
Известно его имя – Алексей Никифоров. Суд в городе Ольборг приговорил его к 3 годам лишения свободы.
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В Дании россиянина осудили за шпионаж
Суд в Дании в городе Ольборг проходил в закрытом режиме, информации о ходе дела общественность получала мало. Но журналисты смогли узнать, что:
- Суд 10 мая решил заключить в тюрьму гражданина России Алексея Никифорова на 3 года.
- 35-летнего мужчину признали виновным в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Он годами собирал информацию об энергетике Дании, о компании SerEnergy и DTU (Техническом университете).
- Никифоров в Дании работал на престижной должности инженера-химика.
- Но несмотря на это передавал собранную информацию российской спецслужбе за отдельную плату.
- Помимо тюремного срока Никифорова приговорили к депортации с пожизненным запретом на въезд в Данию.
Осужденный, находящийся под стражей с июля 2020, виновным себя не признал. В Москве назвали судебный процесс, как пишет Moscow Times, "охотой на ведьм" и примером "антироссийской истерии".
Коротко о шпионских скандалах по вине Кремля 2021 года
Шпионские скандалы с участием россиян случаются регулярно. Вот и в 2021 исключения не произошло. В этом году публичными стали уже несколько громких дел. К примеру:
- В марте в Болгарии задержали 6 человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Они передавали секретные данные в Россию через связи в российском посольстве.
- 31 марта правоохранители Италии задержали российского военного и его приспешника по делу о шпионаже. В тот же день Рим сообщил, что высылает двух российских дипломатов.
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