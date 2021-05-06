Боевики осудили за "шпионаж" мужчину, который вернулся на оккупированную территорию по обмену
Так называемый "верховный суд" на территории оккупированной части Луганщины приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы. Боевики обвинили его в якобы "шпионаже" в пользу Украины.
Источник:"Новости Донбасса"
Мужчина попал в отдельные районы Луганской области во время обмена пленными.
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Почему боевики осудили мужчину
Так называемая администрация оккупантов уверяет, что мужчину якобы завербовали сотрудники Службы безопасности Украины еще в 2017 году. Тогда он находился в следственном изоляторе в Старобельске.
Мужчину обвиняют в сборе и передаче сведений военного характера представителям СБУ. За это, сообщают боевики, его включили в списки обмена – чтобы "освободить от уголовной ответственности".
Приговор суда оккупанта
За якобы "шпионаж" мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял так называемый "верховный суд" группировки "ЛНР".
Обмен пленными: главное
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Россия пытается принудить Украину к прямым переговорам с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", используя для этого вопрос обмена удерживаемыми. Из-за этого процесс затягивается.
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По информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на апрель 2021 года в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 украинцев, из них 236 гражданских лиц и 40 военных.
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