Так называемый "верховный суд" на территории оккупированной части Луганщины приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы. Боевики обвинили его в якобы "шпионаже" в пользу Украины.

Мужчина попал в отдельные районы Луганской области во время обмена пленными.

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Почему боевики осудили мужчину

Так называемая администрация оккупантов уверяет, что мужчину якобы завербовали сотрудники Службы безопасности Украины еще в 2017 году. Тогда он находился в следственном изоляторе в Старобельске.

Мужчину обвиняют в сборе и передаче сведений военного характера представителям СБУ. За это, сообщают боевики, его включили в списки обмена – чтобы "освободить от уголовной ответственности".

Приговор суда оккупанта

За якобы "шпионаж" мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял так называемый "верховный суд" группировки "ЛНР".

Обмен пленными: главное