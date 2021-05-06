Бойовики засудили за "шпигунство" чоловіка, який повернувся на окуповану територію за обміном
Так званий "верховний суд" на території окупованої частини Луганщини засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі. Бойовики звинуватили його у начебто "шпигунстві" на користь України.
Джерело:"Новости Донбасса"
Чоловік потрапив в окремі райони Луганської області під час обміну полоненими. Так звана адміністрація окупантів запевняє, що чоловіка нібито завербували співробітники Служби безпеки України ще у 2017 році. Тоді він перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську.
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Чому бойовики засудили чоловіка
Чоловіка звинувачують у зборі та передачі відомостей військового характеру представникам СБУ. За це, повідомляють бойовики, його включили в списки обміну – аби "звільнити від кримінальної відповідальності".
Вирок суду окупантів
За начебто "шпигунство" чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі. Відповідне рішення прийняв так званий "верховний суд" угруповання "ЛНР".
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