Бойовики ОРДЛО утримують узаручниках близько 300 осіб. Українська делегація в ТКГ постійно піднімає питання їх звільнення, проте наразі про обмін полоненими домовитись не вдається.

Про це розповів речник української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович. Питання обміну полонених ініціює гуманітарна група в ТКГ.

До теми Окупанти застосовували тортури проти затриманого у Криму журналіста Єсипенка

Гуманітарна група постійно розмовляє на цю тему. Поки перспективи марні. Тому що це також прив'язується до політичних питань. Поки нікого не можемо. Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки,

– сказав Арестович.

Точна кількість полонених окупантів – невідома

За попередніми підрахунками мовиться про 240 –260 людей, яких утримують в різних локаціях. Проте, зауважив Арестович, можуть бути й інші цифри.

Є частина людей, які утримуються в їх там "пенітенціарній системі", є такі, які утримуються в таких тюрмах, як "Ізоляція". Тобто фактично в нелегальній тюрмі. Ті хоч якусь подобу мають. Вони також нелегітимні, нелегальні, але мають подобу сталого виправного закладу. А це ж просто катівня – "Ізоляція",

– пояснив Арестович.

Ще частина людей, яких захопили на окупованих територіях, можуть вже бути в Росії.

Читайте також Україна в ТКГ щомісяця подає списки на обмін полоненими, – Арестович

Що відомо про тюрму "Ізоляція"

На колишньому заводі "Ізоляція" з 2014 року бойовики організували в'язницю. У цій нелегальній тюрмі полонених не лише утримують, а й катують.



За інформацією українських правоохоронців, до злочинів в "Ізоляції" причетні щонайменше 70 бойовиків. Наразі заочну підозру оголосили 2 фігурантам справи – керівнику цієї катівні та конвоїру.