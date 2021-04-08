Українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами. Втім Росія блокує процес, прив'язуючи його до політичних питань.

Що заявив Арестович

Спікер української делегації наголосив, що наша сторона у ТКГ подає списки, у яких є понад 90 осіб. Однак Росія прив'язує гуманітарні питання до політичних.

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Ми спонукаємо (повернутись до питання обміну – 24 канал) кожні 2 тижні, і між засіданнями також,

– пояснив політик.

Він наголосив, що питання обміну полоненими є повністю заблокованим ще з вересня 2020 року.

У списках української делегації є люди для наступного обміну, однак росіяни кажуть про необхідність їх "процесуально очистити" тощо.

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