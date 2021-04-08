Украина в ТКГ ежемесячно подает списки на обмен пленными, – Арестович
Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе ежемесячно подает списки на обмен удерживаемыми лицами. Однако Россия блокирует процесс, привязывая его к политическим вопросам.
Источник:УНН
Что заявил Арестович
Спикер украинской делегации подчеркнул, что наша сторона в ТКГ подает списки, в которых более 90 человек. Однако Россия привязывает гуманитарные вопросы к политическим.
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Мы побуждаем (вернуться к вопросу обмена – 24 канал) каждые 2 недели, и между заседаниями также,
– объяснил политик.
Он отметил, что вопрос обмена пленными полностью заблокирован еще с сентября 2020 года.
В списках украинской делегации есть люди для последующего обмена, однако россияне говорят о необходимости их "процессуально очистить" и т.д.
Процесс обмена пленными: главное
- Россия пытается принудить Украину к прямым переговорам с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", используя для этого вопросы обмена удерживаемыми лицами. Поэтому процесс затягивается.
- По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на 7 апреля в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 украинцев, из них 236 гражданских лиц и 40 военнослужащих.
- Также известно, что 258 человек являются без вести пропавшими.
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