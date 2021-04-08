Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе ежемесячно подает списки на обмен удерживаемыми лицами. Однако Россия блокирует процесс, привязывая его к политическим вопросам.

Что заявил Арестович

Спикер украинской делегации подчеркнул, что наша сторона в ТКГ подает списки, в которых более 90 человек. Однако Россия привязывает гуманитарные вопросы к политическим.

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Мы побуждаем (вернуться к вопросу обмена – 24 канал) каждые 2 недели, и между заседаниями также,

– объяснил политик.

Он отметил, что вопрос обмена пленными полностью заблокирован еще с сентября 2020 года.

В списках украинской делегации есть люди для последующего обмена, однако россияне говорят о необходимости их "процессуально очистить" и т.д.

Процесс обмена пленными: главное