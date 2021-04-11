В заложниках оккупантов на Донбассе около 300 человек
Боевики ОРДЛО держат в заложниках около 300 человек. Украинская делегация в ТКГ постоянно поднимает вопрос их освобождения, однако пока об обмене пленными договориться не удается.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом рассказал представитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. Вопрос обмена пленных инициирует гуманитарная группа в ТКГ.
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Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы тщетны. Потому что это также привязывается к политическим вопросам. Пока ничего не можем. Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки,
– сказал Арестович.
Точное количество пленных оккупантов – неизвестно
По предварительным подсчетам говорится о 240 – 260 людях, которых держат в разных локациях. Однако, заметил Арестович, могут быть и другие цифры.
Есть часть людей, которые удерживаются в их там "пенитенциарной системе", есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как "Изоляция". То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют. Они также нелегитимны, нелегальны, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А это же просто пыточная – "Изоляция",
– объяснил Арестович.
Еще часть людей, которых захватили на оккупированных территориях, могут уже быть в России.
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Что известно о тюрьме "Изоляция"
На бывшем заводе "Изоляция" с 2014 года боевики организовали тюрьму. В этой нелегальной тюрьме пленных не только удерживают, но и пытают.
По информации украинских правоохранителей, к преступлениям в "Изоляции" причастны по меньшей мере 70 боевиков. Сейчас заочное подозрение объявили 2 фигурантам дела – руководителю этой пыточной и конвоиру.
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