Боевики ОРДЛО держат в заложниках около 300 человек. Украинская делегация в ТКГ постоянно поднимает вопрос их освобождения, однако пока об обмене пленными договориться не удается.

Об этом рассказал представитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. Вопрос обмена пленных инициирует гуманитарная группа в ТКГ.

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Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы тщетны. Потому что это также привязывается к политическим вопросам. Пока ничего не можем. Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки,

– сказал Арестович.

Точное количество пленных оккупантов – неизвестно

По предварительным подсчетам говорится о 240 – 260 людях, которых держат в разных локациях. Однако, заметил Арестович, могут быть и другие цифры.

Есть часть людей, которые удерживаются в их там "пенитенциарной системе", есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как "Изоляция". То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют. Они также нелегитимны, нелегальны, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А это же просто пыточная – "Изоляция",

– объяснил Арестович.

Еще часть людей, которых захватили на оккупированных территориях, могут уже быть в России.

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Что известно о тюрьме "Изоляция"

На бывшем заводе "Изоляция" с 2014 года боевики организовали тюрьму. В этой нелегальной тюрьме пленных не только удерживают, но и пытают.

По информации украинских правоохранителей, к преступлениям в "Изоляции" причастны по меньшей мере 70 боевиков. Сейчас заочное подозрение объявили 2 фигурантам дела – руководителю этой пыточной и конвоиру.