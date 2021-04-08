Журналист "Радио Свобода" Владислав Есипенко во время заседания так называемого суда в оккупированном Крыму заявил, что его пытали. Мужчина отметил, что группа неизвестных мужчин, которые впоследствии оказались сотрудниками ФСБ, похитили его и несколько дней выбивали из него признание.

Такое заявление журналист сделал во время заседания "Верховного суда Крыма" 6 апреля. Он подчеркнул, что ФСБшники надевали ему на голову пакет и не давали дышать.

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Что сказал Владислав Есипенко

10 марта 2021 года неизвестные люди в масках похитили журналиста и незаконно удерживали его в подвальном помещении. Там к нему применялись пытки и незаконные методы допроса.

Надевали на голову пакет и лишали возможности дышать, к разным частям тела подключали электрический ток, жестоко избивали, угрожали убийством через повешение в камере, чтобы добиться признания вины. Как потом выяснилось, этими людьми оказались сотрудники ФСБ,

– заявил Есипенко.

Во время "судилища" журналист сообщил, что все его так называемые показания были даны под давлением, поэтому он от них отказался.

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После такого признания тревогу забила украинская омбудсмен Людмила Денисова. Она обратилась к:

уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой,

генпрокурору России Игорю Краснову,

директору ФСБ Александру Бортникову.

Также Денисова попросила верховного комиссара ООН по правам человека госпожу Мишель Бачелет отреагировать на грубые нарушения прав человека оккупантов на территории временно оккупированного украинского Крыма.