Журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко під час засідання так званого суду в окупованому Криму заявив, що його катували. Чоловік наголосив, що група невідомих чоловіків, які згодом виявилися працівники ФСБ, викрали його та кілька днів вибивали з нього зізнання.

Таку заяву журналіст зробив під час засідання "Верховного суду Криму" 6 квітня. Він підкреслив, що ФСБшники надягали йому на голову пакет і не давали дихати.

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Що сказав Владислав Єсипенко

10 березня 2021 року невідомі люди в масках викрали журналіста та незаконно утримували його у підвальному приміщенні. Там до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту.

Надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати, до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини. Як потім з'ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ,

– заявив Єсипенко.

Під час "судилища" журналіст повідомив, що всі його так звані свідчення були надані під тиском, тому він від них відмовився.

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Після такого зізнання на сполох забила українська омбудсменка Людмила Денісова. Вона звернулася до:

уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової,

генпрокурора Росії Ігоря Краснова,

директора ФСБ Олександра Бортникова.

Також Денісова попросила у верховного комісара ООН із прав людини пані Мішель Бачелет відреагувати на грубі порушення прав людини окупантів на території тимчасово окупованого українського Криму.