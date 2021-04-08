Окупанти застосовували тортури проти затриманого у Криму журналіста Єсипенка
Журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко під час засідання так званого суду в окупованому Криму заявив, що його катували. Чоловік наголосив, що група невідомих чоловіків, які згодом виявилися працівники ФСБ, викрали його та кілька днів вибивали з нього зізнання.
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Таку заяву журналіст зробив під час засідання "Верховного суду Криму" 6 квітня. Він підкреслив, що ФСБшники надягали йому на голову пакет і не давали дихати.
Важливо Дружина арештованого в Криму журналіста просить допомоги Зеленського
Що сказав Владислав Єсипенко
10 березня 2021 року невідомі люди в масках викрали журналіста та незаконно утримували його у підвальному приміщенні. Там до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту.
Надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати, до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини. Як потім з'ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ,
– заявив Єсипенко.
Під час "судилища" журналіст повідомив, що всі його так звані свідчення були надані під тиском, тому він від них відмовився.
Актуально У Криму адвокатів вже два тижні не пускають до затриманого журналіста Єсипенка
Після такого зізнання на сполох забила українська омбудсменка Людмила Денісова. Вона звернулася до:
- уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової,
- генпрокурора Росії Ігоря Краснова,
- директора ФСБ Олександра Бортникова.
Також Денісова попросила у верховного комісара ООН із прав людини пані Мішель Бачелет відреагувати на грубі порушення прав людини окупантів на території тимчасово окупованого українського Криму.
Хто такий Владислав Єсипенко?Це фрілансер української служби "Радіо Свобода". Чоловіка затримали в окупованому Криму і звинуватили у тому, що Єсипенко нібито збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав в автівці вибухівку. Служба зовнішньої розвідки України назвала заяви ФСБ про затримання начебто "українського агента" пропагандистською акцією. МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка. Також затримання журналіста засудили у посольстві США у Києві.
Поділитися новиною