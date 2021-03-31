Правоохранители Италии 31 марта задержали российского военного и его пособника по делу о шпионаже. Итальянский МИД заявил, что вышлет их из страны. Между тем в Кремле пожаловались, что это "не соответствует уровню двусторонних отношений".

В Москве пообещали позже сообщить о возможном "ответе". Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел России сообщает ряд российских СМИ.

Важно Италия из-за шпионского скандала высылает 2 российских дипломатов

Позиция России

В Кремле отметили, что объявят о своих возможных шагах впоследствии.

Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения,

– сообщили в МИД России.

Что известно о высылке российских шпионов

31 марта министерство иностранных дел Италии сообщило о немедленной высылке 2 российских дипломатов. Причина – задержание военнослужащего России, который "работал в посольстве", по подозрению в шпионаже.

Итальянец за вознаграждение передавал российскому работнику документы, в которых, вероятно, были секретные данные. Следствие считает, что к этому его могли подтолкнуть финансовые трудности.

Заметим, что это уже второй шпионский скандал с российскими дипломатами в ЕС за 2 недели. К примеру, 19 марта местные СМИ сообщали о задержании в Болгарии нескольких военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу России.