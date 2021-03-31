Правоохоронці Італії 31 березня затримали російського військового та його пособника у справі про шпигунство. Італійське МЗС заявило, що вишле їх з країни. Тим часом у Кремлі поскаржилися, що це "не відповідає рівню двосторонніх відносин".

У Москві пообіцяли пізніше повідомити про можливу "відповідь". Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії повідомляють низка російських ЗМІ.

Важливо Італія через шпигунський скандал висилає 2 російських дипломатів

Позиція Росії

У Кремлі зазначили, що оголосять про свої можливі кроки згодом.

Висловлюємо співчуття у зв'язку з висилкою з Риму двох співробітників російського посольства. З'ясовуємо обставини прийняття даного рішення,

– повідомили у МЗС Росії.

Що відомо про вислання російських шпигунів

31 березня міністерство закордонних справ Італії повідомило про негайне висилання 2 російських дипломатів. Причина – затримання військовослужбовця Росії, який "працював у посольстві", за підозрою у шпигунстві.

Італієць за винагороду передавав російському працівнику документи, в яких, ймовірно, були секретні дані. Слідство вважає, що до цього його могли підштовхнути фінансові труднощі.

Зауважимо, що це вже другий шпигунський скандал з російськими дипломатами в ЄС за 2 тижні. До прикладу, 19 березня місцеві ЗМІ повідомляли про затримання в Болгарії кількох військовослужбовців, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.