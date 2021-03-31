Італія через шпигунський скандал висилає 2 російських дипломатів
Міністерство закордонних справ Італії повідомило про негайне висилання 2 російських дипломатів. Причина – затримання військовослужбовця Росії, який "працював у посольстві", за підозрою у шпигунстві.
Джерело:фейсбук Луїджі Ді Майо
Про це в фейсбуці заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо. За його словами, послу Росії Сергію Разову скерували "рішучий протест" італійського уряду.
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Італія висилає російських дипломатів
Йому повідомили про негайну висилку 2 російських чиновників, які беруть участь в дуже серйозній справі,
– написав Ді Майо.
Голова італійського МЗС також подякував місцевій розвідці й всьому державному апарату, який щодня працює на безпеку країни.
Що відомо про шпигунський скандал
- У Римі 30 березня під час передачі конфіденційної інформації затримали 2 посадовців – італійського офіцера та співробітника російського посольства.
- Італієць за винагороду передавав російському працівнику документи, в яких, ймовірно, були секретні дані.
- Слідство вважає, що до цього його могли підштовхнути фінансові труднощі.
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