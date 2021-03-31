Міністерство закордонних справ Італії повідомило про негайне висилання 2 російських дипломатів. Причина – затримання військовослужбовця Росії, який "працював у посольстві", за підозрою у шпигунстві.

Про це в фейсбуці заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо. За його словами, послу Росії Сергію Разову скерували "рішучий протест" італійського уряду.

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Італія висилає російських дипломатів

Йому повідомили про негайну висилку 2 російських чиновників, які беруть участь в дуже серйозній справі,

– написав Ді Майо.

Голова італійського МЗС також подякував місцевій розвідці й всьому державному апарату, який щодня працює на безпеку країни.

Що відомо про шпигунський скандал