У Римі затримали офіцера, коли він передавав секретні дані військовому з Росії
У Римі під час передачі конфіденційної інформації затримали італійського офіцера та співробітника російського посольства. Італійця підозрюють у шпигунстві на користь Кремля.
Джерело:La Repubblica
Про це повідомило La Repubblica, посилаючись на розслідування спецпідрозділу карабінерів та спецслужб. Імена й посади фігурантів справи наразі не розголошують.
Читайте також Першою в ЄС: Італія планує виробляти російську вакцину "Супутник V"
За інформацією видання, під час передачі секретних даних затримали старшого офіцера військово-морських сил Італії, а також офіцера при російському посольстві.
Слідство вважає, що італієць передавав конфіденційні документи в обмін на винагороду. До цього його могли підштовхнути серйозні проблеми у сім'ї.
Правове становище російського військового оцінюється з урахуванням його дипломатичного статусу,
– уточнили у La Repubblica.
Й наголосили, що розслідування велося італійськими спецслужбами тривалий час. Італійські ЗМІ назвали цей інцидент найсерйознішим епізодом шпіонажу з часів Холодної війни.
Шпигунський скандал у Болгарії
- Напередодні у Болгарії затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Кремля. Через це з країни вислали російських дипломатів.
- Серед затриманих – болгарські військові, які передавали секретні дані Росії через зв'язки у російському посольстві.
- Росія всі звинувачення традиційно відкинула. Там навіть заявили про "черговий безпідставний демарш з боку болгарської влади".
- Болгарський прем'єр Бойко Борисов різко відреагував на інцидент. Він наголосив, що шпигування Росії виходить за межі поняття "дружба".
Поділитися новиною