Міністерство закордонних справ Болгарії 22 березня оголосило 2 російських дипломатів персонами нон грата. Їх звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

Російським дипломатам дали 72 години на те, аби вони покинули країну. Відповідну ноту передали заступнику глави посольства в Росії.

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Болгарське МЗС схвалило рішення щодо дипломатів через лист від прокуратури. Так, правоохоронці встановили, що росіяни вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Зверніть увагу! За останні пів року з Болгарії вислали вже 8 російських дипломатів. Їх також звинувачували у шпигунстві.

Реакція Росії

У Росії всі звинувачення традиційно відкидають. Ба більше, у посольстві заявили, що це "черговий безпідставний демарш болгарської влади".

Це не сприятиме подальшому розвитку конструктивного російсько-болгарського діалогу. Росія зберігає за собою право на застосування заходів у відповідь,

– наголосили у відомстві.

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