У Болгарії затримали російських шпигунів, – ЗМІ
У Софії та околицях столиці Болгарії затримали кількох людей. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Джерело:Интерфакс
Втім, інші джерела зазначають. що затримані – не росіяни. Правоохоронці поки і не спростовують, і не підтверджують інформацію.
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Що відомо про ймовірне затримання шпигунів
- Як повідомляють ЗМІ, державне агентство національної безпеки провело секретну операцію із затримання підозрюваних.
- За кількома адресами у столиці державі Софії та в околицях Перника пройшли обшуки.
- Інформації про кількість затриманих немає.
Тим часом джерела видання "24 години" повідомили, що серед затриманих немає росіян. За їх даними, деякі із затриманих є державними службовцями, мають доступ до секретної інформації.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Росія звинуватила журналіста у шпигунстві
- Тим часом сама Росія звинувачує українців у шпіонажі.
- 10 березня журналіста Владислава Єсипенка затримали у Криму.
- Проти нього відкрили кримінальну справу за "шпигунство" начебто на користь українських спецслужб.
- МЗС України висловило рішучий протест проти дій так званих "правоохоронців". Українські дипломати вимагають, аби окупанти надали інформацію про місцеперебування Єсипенка та допустили до нього незалежних адвокатів.
- Тим часом у ФСБ Росії стверджують, що Єсипенко вже сам зізнався у шпигунстві.
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