В Софии и окрестностях столицы Болгарии задержали нескольких человек. Их подозревают в шпионаже в пользу России.

Впрочем, другие источники указывают, что задержанные – не россияне. Правоохранители пока не опровергают и не подтверждают информацию.

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Что известно о возможном задержании шпионов

Как сообщают СМИ, государственное агентство национальной безопасности провело секретную операцию по задержанию подозреваемых.

По нескольким адресам в столице государства Софии и в окрестностях Перника прошли обыски.

Информации о количестве задержанных нет.

Между тем источники издания "24 часа" сообщили, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из задержанных являются государственными служащими, которые имеют доступ к секретной информации.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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