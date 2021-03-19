В Болгарии задержали российских шпионов – СМИ
В Софии и окрестностях столицы Болгарии задержали нескольких человек. Их подозревают в шпионаже в пользу России.
Источник:Интерфакс
Впрочем, другие источники указывают, что задержанные – не россияне. Правоохранители пока не опровергают и не подтверждают информацию.
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Что известно о возможном задержании шпионов
- Как сообщают СМИ, государственное агентство национальной безопасности провело секретную операцию по задержанию подозреваемых.
- По нескольким адресам в столице государства Софии и в окрестностях Перника прошли обыски.
- Информации о количестве задержанных нет.
Между тем источники издания "24 часа" сообщили, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из задержанных являются государственными служащими, которые имеют доступ к секретной информации.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Россия обвинила журналиста в шпионаже
- Между тем сама Россия обвиняет украинцев в шпионаже.
- 10 марта журналиста Владислава Есипенко задержали в Крыму.
- Против него возбудили уголовное дело за "шпионаж" якобы в пользу украинских спецслужб.
- МИД Украины выразило решительный протест против действий так называемых "правоохранителей". Украинские дипломаты требуют, чтобы оккупанты предоставили информацию о местонахождении Есипенко и допустили к нему независимых адвокатов.
- Между тем в ФСБ России утверждают, что Есипенко уже сам признался в шпионаже.
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